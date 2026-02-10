Niega Sheinbaum que canceló reunión con legisladores de EU

Claudia Sheinbaum rechazó que haya cancelado una reunión con legisladores estadounidenses que visitaron México la semana pasada, como aseguró el diputado republicano Carlos A. Gimenez.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que dicho encuentro nunca formó parte de su agenda oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Revela Gobierno de Sheinbaum que detenidos por desaparición de mineros eran del Grupo de ‘Los Chapitos’

“Yo nunca lo confirmé. No estaba en mi agenda porque tenía otros temas”, puntualizó.

Explicó que originalmente se contempló que la comitiva fuera atendida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia encargada de la interlocución diplomática.