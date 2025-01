‘Vamos a hacer arder las redes sociales’, declara hermano de influencer ‘Fofo’ Márquez

Aseguró que, aunque Rodolfo cometió un grave error, este no estuvo relacionado con la intención de quitarle la vida a la mujer agredida. “ Vamos a hacer arder las redes sociales... desgraciadamente no quieren hacer justicia ”, expresó.

“Al parecer no se quiere hacer justicia, a mí me gustaría creer que México es un país honesto, que no se aprovechan de los casos mediáticos, porque eso no fue feminicidio en grado de tentativa”, afirmó.

Aunque reconoció que su hermano cometió un error, Rodrigo subrayó que no existió la intención de acabar con la vida de la víctima. “Cometió un error, sí, una patanería que yo no apruebo, pero está comprobado que él jamás quiso acabar con su vida. Miles de abogados lo saben”, dijo.

