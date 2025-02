¿Ves memes en clases? Querétaro inicia prohibición de celulares en escuelas

Escuelas de Querétaro comenzaron a aplicar desde el jueves 20 de febrero la ley impulsada por el gobernador Mauricio Kuri González, con la que se prohíbe el uso de dispositivos móviles dentro de los planteles, siendo la primera entidad en implementar esta medida.

El gobernador queretano apuntó que busca generar conciencia sobre las afectaciones psicológicas y sociales que pueda tener el uso constante del celular y los contenidos en las redes sociales.

Querétaro se convierte así en el primer estado en tener regulaciones estrictas sobre el uso de celulares en las escuelas, la cual se aplicará en instituciones públicas y privadas para los alumnos de nivel básico y medio superior.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Prohibición de redes sociales a menores?; gobernador de Querétaro propone iniciativa de seguridad

“Creo que no estamos viendo la gravedad del asunto, es un tema muy preocupante que pueden causar vidas de niños, causar ser infelices a los ‘chavitos’, que tengan un niño con ansiedad, que tenga, deseos de morirse porque no le llega al requisito que ve en redes sociales y esa parte hay que cuidarla mucho”, declaró Kuri González en una publicación.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Querétaro, se aprobó la prohibición del uso de dispositivos tecnológicos por parte de los estudiantes durante el horario escolar en todas las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, tanto públicas como privadas.

Carlos Alcaraz Gutiérrez, Secretario de Gobierno, indicó que no se trata de una prohibición total, sino de regular el uso de los dispositivos exclusivamente para fines educativos; sin embargo, señaló que la medida entrará en vigor a partir de este jueves en todas las escuelas del estado, tanto públicas como privadas, con la anuencia de los directores y profesores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabías que la distracción con los celulares en clase es equivalente a perder tres cuartas partes de un curso?, según el informe de PISA

”Una decisión que será sin duda fundacional y que permitirá que se pueda reconectar la convivencia en los espacios educativos a favor de la niñez. No es una prohibición, es simplemente el que se pueda administrar el uso para los fines pedagógicos bajo supervisión de cada uno de los responsables de las aulas”, explicó Alcaráz Gutiérrez.

TRABAJO DE CONCIENCIA EN MAESTROS Y ALUMNOS; PADRES DE FAMILIA: INICIATIVA POSITIVA

Irene Quintanar, titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), comentó para la agencia de noticias EFE que ya se venía haciendo un trabajo de conciencia tanto con los maestros como con los alumnos y padres de familia de cara a la entrada en vigor de la norma.

“Previo a esto hicimos varios talleres, trabajamos en civismo digital, tenemos un programa ‘un, dos, tres por la paz’. Tenemos que trabajar y vivir en sana convivencia y todo eso lo fuimos trabajando en el pasado ciclo escolar y a partir de ahora lo que haremos va a ser un tema formativo, un tema preventivo”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ves memes en clases? Piden restringir celulares en las aulas de Coahuila

De igual forma, los padres de familia creen que es una iniciativa positiva para despegar a los jóvenes del uso constante del celular y contar con una buena comunicación con los hijos para saber sus actividades en el ámbito digital.

Esta iniciativa arranca en la entidad queretana a manera de prueba y ejemplo para las demás entidades.

“Aquí sí podría ser ‘vamos a ver cómo funciona’, aunque a mí sí me gustaría que fuera una ley o una regla que se manejara, no nada más en toda la República sino abriéndome más a otros lugares (...) no puedes entrar a clase con tu celular, o sea entras y dejas tu celular, si tienes horas libres o salgas de clase puedes tomar tu celular”, analizó Raymundo García, padre de familia para la agencia de noticias EFE.

(Con información de EFE y El Universal)