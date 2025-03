‘¡Vete de aquí, cabr...!’: Destapa denuncia contra Cuauhtémoc Blanco 4 minutos de golpes y acoso

El ex gobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, habría sometido y acosado a su media hermana Nidia Fabiola durante cuatro minutos, según consta en la denuncia que ésta presentó ante la Fiscalía de Morelos, dio a conocer el diario español El País.

Luego de que la Cámara de Diputados desechara iniciar un proceso de desafuero contra el ex futbolista alegando fallas en la carpeta de investigación, El País tuvo acceso a la denuncia de Nidia Fabiola, presunta víctima de intento de violación, que sirvió como base para que la Fiscalía de Morelos pidiera el juicio político.

Según la publicación, la agresión ocurrió en diciembre de 2023, luego de una fiesta en la residencia oficial del Gobierno de Morelos, cuando Blanco intentó ingresar a la fuerza -a medianoche y golpeando la puerta- en la habitación en la que se encontraba Nidia.

Según El País, la mujer se despertó asustada por los golpes y decidió abrir la puerta, a lo que Blanco se metió y cerró la puerta con violencia. Nidia notó en el ex gobernador “aliento alcohólico, en un estado de desesperación y ansiedad, con los ojos rojos”, por lo que optó por retroceder. Luego se dio el intento de violación.

En la denuncia, Nidia Fabiola narra que Blanco la arrinconó en la cama, la tomó de los hombros e intentó besarla en la boca, además de tocarle los pechos y querer arrancarle la pijama que vestía, por lo que la mujer forcejeó, empujó a Blanca y evadió los intentos de besos escondiendo la cara.

También relató que comenzó a gritar y trató de razonar con el actual legislador federal, haciéndole ver que es su hermana y que fuera de la habitación había personas escuchando.

“¡Afuera está tu gente muy cercana y tu seguridad! ¡Date cuenta lo que estás tratando de hacerme! ¡Vete de aquí, cabrón!”, le habría dicho, sin embargo asegura que él la insultó e insistió con más violencia.

“Cuauhtémoc, al ver que estaba gritando y que ya me había levantado de la cama, estando parada, pegada a los pies de la cama y que no me dejaba, me volvió a tomar de un brazo con mucha fuerza y después me sometió en la cama nuevamente, sujetándome de un brazo”, señala la denuncia.

“Yo, estando boca arriba con el otro brazo, le empiezo a dar de puñetazos en el cuerpo y algunos en la cabeza, y [él] con su otra mano me quiere tapar la boca para que dejara de gritar: ‘¡Déjame, cabrón, suéltame! ¡Ayuda!‘. Y él encima de mí tratando de violarme [...] yo me movía dando manotazos y lo empujaba con mis brazos y piernas para alejarlo de mí. Fue así que logré que se separara de mí, por los golpes que le di y gritos que estaba haciendo”.

La denuncia apunta a que Blanco se fue del lugar enojado y Nidia Fabiola optó por trabar la puerta con una silla, por miedo a que el entonces gobernador de Morelos intentara volver a ingresar.

“Y me pongo a llorar, a temblar de miedo e impotencia sin saber qué hacer ni a quién llamar, ni a quién acudir. Estaba muy asustada, confundida de lo que me había hecho Cuauhtémoc, lo sorprendida [de] que a él no le importó que fuera yo su familia o hermana”, narró a la Fiscalía.

La víctima declaró que no pudo conciliar el sueño, en una noche en la que la fiesta que había se extendió hasta las 07:00 horas.

En el relato se detalla la ropa que usaba Cuauhtémoc, haciendo énfasis en su playera desgastada. “Casi siempre, cuando llegaba a la residencia a tomar al grado de emborracharse, fumar, se ponía esa playera”, precisa la acusación.