¿Visitas Chapultepec en CDMX? Esta es la viral guardería para ‘changuitos meones’

Si visitas el Bosque de Chapultepec y decides comprar un changuito meón, debes saber que no puedes entrar con él al Museo Nacional de Historia del Castillo, sin embargo, ya hay una ‘guardería’ para ellos.

Debido a que la medida para evitar accidentes restringe la entrada a personas que llevan estos adornos en la cabeza, el museo ha creado una guardería especial para estos famosos changuitos.

Los changuitos esperan colgados de sus colas hasta que sus dueños terminan su recorrido. ¿Ya conoces esta guardería?

CREAN GUARDERÍA DE CHANGUITOS MEONES EN CASTILLO DE CHAPULTEPEC

En redes sociales se hizo viral dicha guardería, luego de que un usuario relatara en X (antes Twitter) su experiencia al visitar el lugar turístico de la Ciudad de México.

“Fui a Chapultepec y me compré el changuito de moda, el changuito de novedad. Cuando quise entrar al castillo, me informaron que no podía pasar con él por cuestiones de respeto y formalidad, pero que podía dejarlo en la guardería de changuitos”, comentó el usuario de X.