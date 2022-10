Tras las críticas (en su mayoría), los comentarios a favor y la polémica de sus vídeos sexuales, la diputada trans de Morena, María Clemente García, concedió una entrevista para defenderse de las acusaciones, así como la intención del PAN y PRD por expulsarla de la Cámara de Diputados.

En entrevista para el medio de comunicación Grupo Imagen, García explicó que “mi cuerpo es mío, no le pertenece a la Cámara de Diputados. Es más, mi cuerpo están mío y tan autónomo, que no le pertenece al pueblo de México”, declaró.

“Me preguntas ¿por qué haces esto?, yo te decía: primero, por mis derechos. Dos, por salir de un clóset, porque podemos ser putas y podemos tener derecho también a votar y ser votadas. Soy mujer, soy trans, vivo con VIH, soy morena, hago trabajo sexual y si por eso hoy me van a retirar este cargo, sería violación de mis derechos. El que yo haga esto no me denigra y no significa que esto va a opacar mi labor legislativa”, señalo la diputada de Morena.