Mientras que Morena critican restitución de Edmundo Jacobo en el INE, oposición la celebra

Por un lado, el líder de los morenistas en San Lázaro consideró como mala decisión no acatar lo establecido en el Plan B electoral para impedir que el secretario del Instituto Nacional Electoral continuara hasta el 2026.

“Yo creo que el tribunal anda en las andadas, no deja de salir, ya se convirtió también en un tribunal de arbitraje. Es otra más del tribunal, espero que eso pueda ser pronto resuelto” , reprochó Mier Velazco.

“Pues es lógico, y por qué es lógico, ¿quién nombra y quien remueve al secretario general?, el consejo, el consejo del INE y nadie más. Por lo tanto, a mí no me sorprende la resolución del juez, quizá le sorprenda al presidente de la República, que estoy seguro no está recibiendo una buena asesoría y menos una buena asesoría constitucional”, opinó.