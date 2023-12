Mónica Soto niega pacto con Morena para quedarse en la presidencia del TEPJF

La magistrada Mónica Soto aseguró que su interés para cambiar la presidente de Reyes Rodríguez Mondragón, no es para quedarse ella al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino para fortalecer a la institución, por lo que rechazó algún pacto con Morena o acuerdo con el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

Al ser el único perfil que ‘suena’ para presidir al TEPJF, por ser la única persona que no ha ocupado esa silla junto con Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada fue cuestionada sobre el interés de fondo para encabezar a la máxima autoridad electoral del país.

“No tengo ningún interés, me interesa fortalecer al Tribunal Electoral, independientemente de quién (se quede en la presidencia), creo que ha quedado claro que nada afecta a la ciudadanía quién preside el Tribunal, entonces les agradecemos su atención”.

Después de que se difundió que, previo a solicitar la renuncia de Rodríguez Mondragón, tuvo una cena con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante las autoridades electorales, la magistrada aseguró que tuvo llamadas de todas las fuerzas políticas por el conflicto interno.

“Yo me he reunido con el diputado de Morena (Sergio Gutiérrez), salió una foto y qué bueno que me preguntan para aclarar, él es representante y me he reunido con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme qué está pasando, si el conflicto interno los afecta como partidos, como me han preguntado otras fuerzas políticas”.

“Y lo digo abiertamente, que quien quiera platicar conmigo lo puedo hacer, en un café y si están ustedes y me toman una foto, adelante. Es importante que se sepa que la inquietud que han tenido las actoras y los actores políticos, al ver que tenemos algunas diferencias, es natural que nos busquen para preguntar si eso puede afectar el desarrollo de los procesos internos en sus partidos, a lo cual le he dicho a él y a todas y todos los actores políticos y otros partidos políticos que no”.

Por lo que aseguró que la única intención de esa reunión fue tranquilizar al partido político, como insistió, lo hizo con otras fuerzas políticas que tenían la misma inquietud.

