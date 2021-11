Monreal invitaría al Senado a Santiago Nieto; ‘primero decisiones personales’, dice el ex titular de la UIF

RICARDO MONREAL BUSCARÍA INCORPORAR A SANTIAGO NIETO AL SENADO

El polémico legislador Ricardo Monreal, de acuerdo a Forbes, dijo que no se sumará al “coro del linchamiento” en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que él también fue invitado a su boda pero que no pudo asistir por tener trabajo en el Senado.

Asimismo, el morenista no descartó sumar a a Santiago Nieto al Senado: “Voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto, no es mala idea, porque esa genta debe de aprovecharse. Tengo una buena opinión de sus conocimientos”, expuso, y calificó la reforma que prohíbe a los servidores públicos laborar en la IP por los siguientes 10 años luego de dejar un puesto de alta responsabilidad: “Es una reforma que hay que meditar bien, porque no es correcto y no es justo que a un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir”, apuntó.