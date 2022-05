$!“Monstruo de Toluca” recibe otra sentencia, ahora por el asesinato de Paty Nava, ya suma más de 200 años

“El lunes y el martes todavía nos llegó a llamar pero estaba rara, me decía ‘mamita, te quiero mucho, te amo mucho, estoy bien, voy para Hidalgo’, pero era mentira, ella nunca salió de esa casa”, él la obligó a que dijera eso, nos dijo que luego nos llamaba pero ya no ocurrió” , dijo la madre de Paty.

El 9 de febrero, alrededor de las 16:00 horas, Martha Patricia le dijo a su madre que volvía en breve, que no se iba a tardar, pero ya no regresó.

Una semana antes de su desaparición, Martha Patricia la licenciada en Derecho y estudiante de Criminología, de 25 años, algo presentía: “Ella estaba triste, enojada, lo que pienso es que este tipo ya la tenía amenazada, tal vez le dijo que si no le hacía caso, él nos iba a hacer algo. Recibía llamadas muy tarde, entre una y dos de la madrugada”, relató su madre a Infobae México.

Uno de sus hermanos mayores también logró hablar con ella pero señaló que no se oía como normalmente, posiblemente porque estaba drogada. En los mensajes de burla a las autoridades que Óscar lanzó, señaló que a sus víctimas las obligaba a tomar Rivotril (Clonazepam), un antidepresivo que sólo debe venderse con receta médica.

Los siguientes diez meses fueron de total angustia para la familia de Martha Patricia; rezaron porque estuviera de viaje como había dicho en su última llamada. Visitaban frecuentemente los forenses de cada municipio, fueron a pegar la ficha de desaparición por diversas colonias y caminaron miles de kilómetros diariamente, incluso llegaron a Villa Santín.

El 1 de noviembre del año 2019 las autoridades ingresaron al inmueble de Villa Santín, donde fueron encontrados los cuerpos de tres jóvenes, entre ellos los de Paty.

“Cuando sacaron los cuerpos de esa casa nosotros acudimos al forense, supe que era ella de inmediato, tenía su ropa, su cabello con sus rayitos, sus aretes, tenía sus manos juntas, como orando, su boca abierta. Pero algo le hizo a su cara, le echó ácido o no sé qué. La torturó horrible, me la mutiló mucho, me dijeron que la habían sacado en dos bolsas, que estaban debajo de la casa de sus perros”, detalló su madre.

Con información de infobae