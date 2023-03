Morena armó un ‘caballo de Troya’ para el INE, acusa oposición

CDMX.- Líderes del Partido Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática y de Acción Nacional en la Cámara de Diputados advirtieron que la quintetas para la renovación del Instituto Nacional Electoral (INE) son un “caballo de Troya” que busca meter al organismo para eliminarlo desde el interior.

Los integrantes de la alianza “Va por México” afirman que estos nombres que aparecen en los listados forman parte del denominado “Plan C”, el cual, acusan, sería un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoderarse del INE.

Los legisladores adelantaron que no permitirán imposiciones del Movimiento Regeneración Nacional durante la selección de perfiles en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, recordó que los miembros de su bancada advirtieron que la mayoría de los finalistas del proceso eran “alfiles de Morena” por lo que se esperaba que la integración de quintetas tuviera nombres de afines a Morena.

“Nosotros preveíamos esto desde que vimos los 20 nombres de los finalistas. Con ello se cerró la puerta del diálogo y se cerró la puerta de que hubiera alguna oportunidad de nombres imparciales. Su intención es quedarse por lo menos con la presidencia, y por supuesto que no lo vamos a permitir, de entrada, anunciamos nuestro voto en contra, sabemos que se requieren dos terceras partes y estamos en pláticas con nuestros aliados del PRI y del PRD para ir juntos”, afirmó.

“Es evidente que lo que quieren es tener alquimistas electorales en el Consejo General del INE, eso es meter un Caballo de Troya al instituto que tanto trabajo nos ha costado forjar durante décadas y así dinamitar su trabajo desde adentro y no lo vamos a permitir”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, afirmó que Morena intenta poner en marcha su plan C, para tener consejeras y consejeros del INE a modo.

A estas declaraciones se sumó el coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinoza Cházaro, mencionó que desde la oposición propondrán a la Jucopo que sean dos hombres y dos mujeres quienes sean propuestos, con el fin de garantizar la imparcialidad en el órgano electoral.

“Estamos analizando cada uno de estos perfiles, lo que sí te puedo asegurar porque ya lo hemos hablado con el PAN y el PRI, es que vamos a proponer cuatro nombres (...) no permitiremos imposiciones y ellos no tienen los votos, vamos a ver cómo vota Morena y si no llegamos a un acuerdo vamos por la insaculación”, dijo.

A nombre del PRI, la legisladora Cynthia López Castro calificó como “inadmisible” que en las quintetas apareciera la “hermana de una secretaria, el hermano de una exsecretaria y de una diputada, la hija de un senador”.

“En este momento no pueden estar tan vinculados a familiares con tan alto nivel en el gobierno, no vamos a permitir de ninguna manera que al Consejo del INE lleguen cuotas y cuates de Morena, se necesita cuidar al árbitro electoral y estos perfiles no cumplen con el requisito más importante que es la imparcialidad”, señaló.