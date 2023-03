¿En qué consiste el Plan ‘C’ de AMLO para el INE?

TE PUEDE INTERESAR: El plan C de AMLO... ‘Ni un voto a los conservadores, sí a la 4T’, llama desde la Mañanera (video)

“Aunque la Corte frenó el Plan “B”, Morena avanza con el Plan C: controlar el INE mediante la designación de consejeros cercanos al gobierno que no gozan de imparcialidad”, declaró Roberto Madrazo en Twitter.

Así mismo, Ricardo Anaya, quien es miembro del Partido Acción Nacional, advirtió, en días pasados, sobre el nuevo plan de Morena contra el INE y publicó un video en donde acusaba que el partido buscaba que los 20 finalistas al consejo sean 100% cercanos a Morena.

“Ya están en el Plan C y esto se tiene que saber. Morena ya echó a andar el Plan C, que consiste en simple y sencillamente en tomar el control del INE, quién manda en el INE, el Consejo General, entonces Morena está haciendo un verdadero cochinero, o sea trampas vulgares para poner en el Consejo General a su propia gente y así tomar el control del INE”, expresó Anaya.

No obstante, el día de hoy, AMLO expresó que el ministro Javier Laynez se extralimitó en sus funciones al frenar el plan “B”.

“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió; se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula”, expuso.

“Hay un Plan C, no estén pensando que ya se terminó todo. ¡Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores!, tal como sucedió en el 2018.”, señaló.