Morena en pugna interna por definir a cinco mujeres como candidatas a Gubernatura para 2024

Morena enfrenta una pugna interna por definir y garantizar a cinco mujeres como sus candidatas a la Gubernatura en 2024.

La mayor disputa se encuentra entre el ex Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quienes pelean por la candidatura de la CDMX.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar 2023: ¿Qué es el Pago de Marcha?... pago que se cobra cuando el beneficiario muere

“No caigamos en politiquerías, en divisiones internas. Nuestro movimiento es un movimiento extraordinario, y el pueblo de México demanda mucho de nosotros”, pidió ayer Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena.

El INE ordenó a los partidos garantizar que al menos cinco de las nueve candidaturas para Gobernador sean otorgadas a las mujeres, como parte de los lineamientos que promueven la equidad de género en el País.

Morena había informado que el lunes pasado daría a conocer a sus candidatos luego de conocerse los resultados de encuestas, pero ante las pugnas internas, la decisión se pospuso por 10 días.

Incluso, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ha ofrecido “premios de consolación” como candidaturas a diputados y senadores a los hombres que declinen en sus aspiraciones.

Fuentes del partido en el Gobierno aseguran que la decisión de nominar mujeres se encuentra casi definida en Veracruz, Guanajuato, Morelos y Jalisco.

En Tabasco, Yucatán y Puebla se perfila que serán hombres, aunque en esta última entidad se advierte una fuerte pugna entre el senador Alejandro Armenta y el diputado Ignacio Mier.

Las dos entidades con mayor tensión son la Ciudad de México, donde pelean Clara Brugada y Omar García Harfuch, y Chiapas, donde el líder del Senado, Eduardo Ramírez, no cede para dejar pasar a su compañera Sasil de León.

“No hay cómo me digan que no me favorecen los resultados”, reclamó el senador chiapaneco que desplazó al director del IMSS, Zoé Robledo.

Jesús Sesma, líder del Partido Verde en la CDMX, en alianza con Morena, planteó esta semana una ruptura en caso de que el virtual candidato no sea el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El vocero de Brugada, César Cravioto, reclamó y pidió retractarse.

“La declaración inapropiada de @ChuchoSesmaPVEM respecto a que su partido en la #CDMX valoraría ir en coalición con #Morena si el candidato no es Omar García Harfuch, no abona a la democracia interna que busca el movimiento de transformación”, escribió Cravioto.