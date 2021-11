‘Morena está en gresca permanente por la obtención de cargos’, Paco Taibo critica a Monreal y a Delgado

Ciudad de México. La sesión del consejo nacional de Morena del sábado desató una serie de críticas entre integrantes de ese partido que ayer trascendieron en redes sociales.

En un video de 12 minutos, con la participación durante la reunión de Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica y consejero nacional, lanzó una serie de críticas y reclamos al presidente de ese partido, Mario Delgado, y al coordinador en el Senado, Ricardo Monreal. A diputados y senadores les reprochó que no recorran el país.

“Si alguien ignora esto, ¡no sé dónde chingados está viviendo! Pregúntenle a la gente, te van a decir: Morena está en gresca permanente por la obtención de cargos, elige a sus candidatos de maneras muy discutibles.”

Expresó que “no está fuera del marco que el partido se reactive en torno a las luchas de la sociedad. Estamos dejando pasar una tras otra coyunturas de conflicto en el sector petrolero, los problemas del acoso a los sindicatos mineros ante la ofensiva permanente de sindicatos charros, uno tras otro; temas laborales nos son ajenos, los temas de la sociedad nos son ajenos. ¿Qué tenemos en realidad? Un partido cargado de desprestigio”.

El escritor recalcó que no comparte “hechos inconcebibles como que haya miembros que hayan hecho campaña por partidos de la nueva derecha. No sé si sigue siendo miembro del partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal. Me pregunto si no hay suficientes elementos como para pensar que promovió una candidatura anti-Morena”.

Sobre el dirigente nacional, dijo: “Mario, tengo que decirlo claro, ¿o tú ves un partido que yo no veo por ningún lado?, y vivo en contacto con la base social día tras días regalando libros, hablando con la gente, asistiendo a reuniones de base en las poblaciones más aisladas, y lo que dicen ahí, es ¿cuál partido, dónde está?”, subrayó luego de apuntar que “no hay posiciones claras de nada y no podemos ser un partido que propone democracia cuando no la practica”.

“Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca; súmate a la que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien defendiendo la contrarreforma energética”.

También advirtió que en las elecciones del próximo año “se repetirá la crisis si no cambian los mecanismos de selección”, ya que se eligen con encuestas en las que se mide la popularidad.

El académico John Ackerman fue uno de los que difundió dicho video en las redes. Calificó de lamentable la conducción de la sesión por parte de la presidenta del consejo, Bertha Luján, luego de expulsar de la reunión virtual –con previo respaldo de la mayoría de los participantes– a los consejeros Eleonaí Contreras y Édgar Estrada por transmitir por Facebook parte de la reunión.

Ante eso, la red se inundó de cientos de comentarios de simpatizantes morenistas que pidieron hacer públicas las sesiones del órgano.

El sábado se discutieron los lineamientos para el proceso de la reafiliación y afiliación de militantes, acciones en apoyo a la reforma eléctrica y una movilización para el 1º de diciembre.