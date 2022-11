Muere padre del exfiscal anticorrupción de Chihuahua, sufrió infarto tras su detención

Tras la detención con armas largas de su hijo, el ex fiscal anticorrupción de Chihuahua Francisco González Arredondo, el señor Francisco González Vázquez murió de un infarto al miocardio, confirmó su representante legal, Carlos Torres.

En entrevista para Aristegui En Vivo, el litigante explicó que tras la detención del ex fiscal y maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad, el padre de este, Francisco González Vázquez, comenzó a sentirse mal.

Agregó que el señor González Vázquez ya padecía hipertensión, por lo que su estado de salud se deterioró rápidamente hasta sufrir el infarto que ayer le provocó la muerte.

El ex fiscal anticorrupción de Chihuahua y coordinador de las investigaciones que llevaron a la detención del ex gobernador César Duarte fue informado del deceso durante la audiencia de imputación que se celebraba en su contra, por lo que la misma se tuvo que suspender.

El abogado Carlos Torres manifestó que la detención de González Arredondo se hizo con uso excesivo de la fuerza cuando este circulaba en las calles de Delicias, Chihuahua, en compañía de su padre en un vehículo particular, cuando los agentes de la Fiscalía del estado los interceptaron y amagaron con sus armas largas.

Tras hacerlos bajar de la unidad, Francisco González Arredondo fue esposado en medio de gritos y jaloneos, provocando una gran impresión a su padre y, en consecuencia, sus primeros malestares de salud desde el pasado lunes.

El estado de salud del señor Francisco González Vázquez se agravó con el paso de las horas, ya que su hijo estuvo incomunicado durante todo el lunes 21 de noviembre, violando su derecho de defensa, y no fue sino hasta ayer martes que sus abogados pudieron comunicarse con él.

“Hasta se inventaron un código negro (alerta) por falta de luz eléctrica para que no pudiéramos pasar”, denunció el litigante.

No obstante, el señor González Vazquez ya no se recuperó y finalmente sufrió un infarto al corazón la mañana de ayer martes, por lo que ex fiscal anticorrupción, Francisco González Arredondo, culpó del deceso a la Fiscalía de Chihuahua y a los agentes que le cumplimentaron la orden de aprehensión por presunta tortura psicológica.

Tras ser notificado de la muerte de su padre, la audiencia en la que iba a ser imputado por dicho delito se tuvo que suspender por más de dos horas y al reanudarse la misma, la juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, le dio el pésame por la noticia.

La jueza del sistema acusatorio que lleva la causa penal contra Francisco González Arredondo es la misma que previamente había aceptado un desistimiento de la Fiscalía de Chihuahua de las imputaciones que en su momento había formulado el propio ex fiscal anticorrupción contra la actual Gobernadora del estado, María Eugenica Campos Galván en otro proceso por presunta corrupción con el número de expediente 3022/2021, de acuerdo con un punto de acuerdo que los diputados locales de Morena presentaron en el Congreso de Chihuahua.

Con información de Aristegui