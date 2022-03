Muerte de “El Mijis” fue un accidente; no hay rastro de balas, afirman fiscalías

El auto conducido por el ex diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales “El Mijis”, no tiene rastros de balas, por lo que su accidente automovilístico no fue causado por alguna agresión realizada con armas de fuego, determinaron las autoridades.

El auto del ex diputado local perdió el control direccional para salir de la carretera y caer a un desnivel, incendiándose en su totalidad, informaron en un comunicado conjunto las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en Tamaulipas, dirección noreste a sureste sobre la carretera Nuevo Laredo- Piedras Negras a la altura del kilómetro 27 (dirección a Nuevo Laredo), cuando el vehículo cambia su rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional.

Posteriormente, tras la muerte de “El Mijis” a causa de la ruptura de la arteria aorta, según los peritajes, el vehículo se incendió, por lo que el cuerpo quedó calcinado y tuvo que ser reconocido mediante pruebas de ADN.

“Se concluye que el accidente corresponde a un hecho de tránsito terrestre, que no se localizaron orificios de entrada o salida que infieran que el vehículo pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego. Y que el mismo no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”.

Pese a que el dictamen de la muerte de Carrizales señala que fue a causa del accidente, las fiscalías informaron que continuarán las pesquisas hasta agotar todas las líneas de investigación, con la finalidad de esclarecer a fondo el accidente.

¿Quién era “El Mijis”?

“El Mijis”, quien de acuerdo a la Fiscalía de Tamaulipas murió en un accidente automovilístico, nunca temió hablar de su pasado y en más de una ocasión se sinceró con los medios para recordar que a los 12 años entró al mundo de las pandillas y al de las drogas, pues fue ahí donde encontró refugio a la violencia que vivía en su familia.

Al salir del reclusorio y a raíz del fallecimiento de su madre, que lo llevó a cometer cinco intentos de suicidio, Carrizales se convirtió en activista en su estado. En 2018 se unió a la autodenominaba Cuarta Transformación, siendo diputado local en San Luis Potosí. En 2021 quiso ser diputado federal, pero su candidatura fue rechazada.