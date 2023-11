Mujeres atacan a trompo de pastor ‘opresor’ en taquería (video)

Este insólito incidente no solo causó la pérdida total de la carne en el establecimiento afectado, sino que también generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde la comunidad virtual ha expresado su repudio y desconcierto ante el motivo detrás de esta acción.

En las redes sociales, numerosos usuarios manifestaron su desconcierto ante la acción de la mujer.

Comentarios como: “Toda esa carne de kebab desperdiciada, ¡qué desperdicio!”, “Y por no comer animales, comen plantas, son herbívoros y van a dejar al planeta calvo”, o “¿Qué ganan haciendo eso? Luego, porque generan rechazo todo ese tipo de gente”, “El activismo animalista, no rescata animales, no alimentan callejeros, no todos son veganos, usan productos con glitter y tintes. El activismo ambiental no limpia una calle NUNCA, no educan humildemente a niños para que guarden su basura, no levantan sargazo, tiran colillas”, reflejan la consternación y confusión que ha causado este incidente entre la comunidad virtual.

Presuntamente, los hechos ocurrieron en una taquería en CDMX, sin embargo, no hay información exacta de donde ocurrió.

Mientras tanto, la taquería afectada ha recibido muestras de solidaridad por parte de la comunidad, que lamenta la pérdida de uno de los elementos más representativos de la gastronomía mexicana.

