Murió “La Negrita“, ‘novia’ de “La Unión”, en accidente de motociclistas en la México-Cuernavaca

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva “Por la Mañana”, de Radio Fórmula, el periodista Manuel Feregrino criticó que las autoridades de carreteras no han logrado frenar a los motociclistas que utilizan la carretera México-Cuernavaca como una pista de carreras.

Te puede interesar: Identifican a motociclistas fallecidos tras accidentes en la México-Cuernavaca

“Tenía que pasar; vienen hechos la madre, todos los fines de semana es lo mismo con los motociclistas y no hay autoridad que los pare. Si la Guardia Nacional lo agarra a uno a 120 km/h les quiere meter una multa de 120 mil pesos, a una camioneta o a un carro, pero a los motociclistas no hay manera de que nadie los pare. Que pena, que descansen en paz, ojalá se regule. Las carreteras no son autopistas”, apuntó el periodista.