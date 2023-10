‘Músculo’ del Poder Judicial en la CDMX; miles de empleados protestan por desaparición de fideicomisos

Cerca de 8 mil personas de la capital del país y algunos estados de la República marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse contra la eliminación de 13 de 14 fideicomisos del PJF y contra las denostaciones de las que han sido objeto durante este sexenio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los asistentes destacó la presencia del ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá quien marchó con el contingente de trabajadores del Máximo Tribunal y del ministro en retiro, José Ramón Cossío quien acudió al evento acompañado de su esposa.

“Con gran alegría y entusiasmo democrático, me sumé a la marcha en apoyo a la división de poderes, y al Poder Judicial y a los derechos de sus trabajadores”, señaló el ministro en retiro, Cossío quien inicialmente afirmó que no acudiría a la marcha para no entorpecer el derecho a manifestarse de los trabajadores.