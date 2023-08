74,764 solicitudes de refugio en México, el rostro oculto de la migración

“ Quiero un futuro diferente y, si me lo ofrece México, me quedo acá. Si no, me iré a Estados Unidos ”, reconoció la joven, a la espera de que la Comar resuelva su caso.

Rosario, en cambio, no quiere cerrarle la puerta a un regreso que, con algo de suerte y si la justicia guatemalteca no interfiere, podría llegar a partir del 20 de agosto si el candidato progresista Bernardo Arévalo se impone en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“No veo un futuro en México, porque las personas que me secuestraron me andan buscando. Tengo pánico de que me encuentren y me pase algo”, aseveró Valentina, con una voz al borde del llanto.

Por Lluís Lozano, Agencia EFE.