Acusa Arturo Zaldívar presión en gobierno de Calderón para proteger a familiares de Margarita Zavala por Guardería ABC

“ Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos ”, explicó el ministro presidente de la SCJN .

Al igual que manifestó que “en un momento me dice el secretario: ‘Dice el Presidente que no te apoyamos para esto’, y le dije, ‘dile al Presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’”.

Zaldívar recordó que dio instrucciones de hacer público el proyecto de sentencia por el caso y entregarlo a la prensa, ante la posibilidad de no ser presentado en el Pleno de la Suprema Corte.