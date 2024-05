¡Ahora monos! Sarahuatos, especie en peligro de extinción, mueren por deshidratación en Tabasco y Chiapas

Se presume que también se debe a las altas temperaturas de más de 40° centígrados. Aunque las autoridades no descartan otras “ causas importantes”.

Ahora, en este 17 de mayo , la Organización No Gubernamental (ONG) Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C. (COBIUS) informó, en su cuenta de Facebook , sobre el reporte de muertes masivas de monos sarahuatos en zonas de Tabasco y al noroeste de Chiapas .

“ Es muy recomendable que si encuentran monos muertos den aviso a las autoridades o a nosotros, NO LOS MANIPULEN. Si ven monos débiles y que están aparentemente sufriendo de calor o deshidratación, por favor solo traten de subir una cubeta de agua con un mecate para que puedan beber agua ”, indicó.

Ante esto, la ONG pidió no mover los cuerpos de los primates, si no llamar inmediatamente a las autoridades . Y en caso de encontrar monos débiles, acercarles agua con precaución .

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La emergencia de mortalidad de monos saraguatos tiene un solo culpable. El hombre, si tú sin consciencia, egoísta que no piensa en otra cosa, sino en sí mismo, he aquí tu obra”, pronunció la Organización.

¿EN QUÉ ZONAS ESTÁN MURIENDO LOS PRIMATES?

De acuerdo con los diversos reportes, los monos comenzaron a fallecer desde el pasado 13 de mayo, en Comalcalco y Chontalpa, en el estado de Tabasco, y en Juárez y Pichucalco, Chiapas.

Para el 14 de mayo, Protección Civil registró hasta 17 ejemplares sin vida.