AMLO culpó al INE de aplicar trampas para la consulta de revocación de mandato

También menciono que es una nueva etapa de la democracia, ya que esta vez no es una democracia representativa sino de democracia participativa.

CULPA AL INE

Presentó las cifras oficiales del INE explicando que participaron más 16 millones 392 mil ciudadanos de los cuales, 15 millones votaron a su favor.

Aprovechó para decir que obtuvo la mitad de los votos que cuando ganó la presidencia pero recalcó que esto fue debido a que no se instalaron todas las casillas por trampas del INE.

Mencionó también que hubo municipios donde no hubo casillas electorales y que la gente “Salió a caballo , en lanchas o como pudo y participaron” y agradeció diciendo que pagara sin traicionar al pueblo.

Mencionó el caso de Chiapas donde explico que “se derrumbó un camión” que llevaba personas a votar y que murieron tres, dio el pésame a los familiares y explicó que se atienden a los heridos , recalcó nuevamente que fue culpa del INE por alejar las casillas para que la gente no participara.

CONSERVADURISMO Y LIBERALISMO

Mientras iba dando las cifras que había obtenido por estado, se comparó varias veces con los votos que obtuvo el PAN en elecciones anteriores y esto se lo atribuyó al conservadurismo.

Habló del éxito que tuvo en Tabasco y explico que “es el estado más tropical” y que por lo mismo es el estado más liberal que por esa razón este estado fue en el que hubo mayor votación.

En este mismo sentido habló de la importancia de los periódicos diciendo que son quienes mueven la opinión de la gente, tomando como ejemplo el imparcial, periódico que se difundía durante el porfiriato y mencionaba que en estados de corte conservador, los medios de comunicación influenciaban a la ciudadanía.

DEBEN ESTAR PROMOVIENDO LA DEMOCRACIA

A pesar de haber obtenido la victoria volvió a hablar contra el INE diciendo que no entiende su actitud y que “debería estar ahora celebrando”, y dijo que es una paradoja que los que deben estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática.

Argumentó que pudieron promover más la consulta firmando acuerdos con medios de comunicación y haciendo debates.

Agregó que Morena devolvió 500 millones de pesos para la revocación y que el INE no quiso aceptarlo y que ese mismo entrará para usarse en beneficio de gente que ha sufrido afectaciones

Nuevamente recalcó que “Había la forma de promover más, de difundir más”, dijo que los dirigentes de los partidos no participaron porque no iban a ganar y que la democracia no es ganar y ganar.