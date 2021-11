AMLO podría hablar sobre Reforma Energética durante su reunión con Biden y Trudeau en Washington

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la tarde de este miércoles viajará desde Cancún, Quintana Roo hasta Washington DC, en Estados Unidos para reunirse con sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau.

Durante su conferencia matutina desde Quintana Roo, López Obrador adelantó su agenda al llegar a los Estados Unidos. A las 11 horas del próximo jueves se reunirá con Justin Trudeau; a las 13:00 horas se encontrará con Joe Biden y para las 16:00 horas los tres presidentes se reunirán.

“Hoy, de Cancún vuelo a Washington porque mañana tenemos un encuentro con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau con el propósito de evaluar los avances en el Tratado comercial de Estados Unidos, Canadá y México”, dijo AMLO a los medios de comunicación.

AMLO reiteró que su viaje a Washington es para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte y aseguró que el tema principal a tratar, será el plan migratorio que podría beneficiar al pueblo mexicano.

“Lo del asunto migratorio va a contar con nuestro apoyo, la iniciativa del presidente Biden y no es que en el Congreso no la aprobaron los legisladores de un partido, no a quedar así, cuando menos lo vamos a decir aquí en la mañanera”, señaló.

Por otra parte, el Presidente dijo que si se llega a tratar el tema de la Reforma Eléctrica con Trudeau y Biden, explicará por qué se quiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para evitar el aumento en el precio de la luz y terminar con los abusos de las empresas extranjeras en México.