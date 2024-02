¿Carlos Slim como candidato a la presidencia en 2018? AMLO asegura que PRI y PAN buscaron a empresario en elecciones pasadas

“Fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara Meade, primero Anaya porque lo sentían más cerca, son muy conservadores y luego, pues, como no aceptó Peña, le fueron a plantear que Meade y que se sumara Anaya.

“Pues empiezan entre ellos a buscar con quién enfrentarme y ahí les va la nota, invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara (José Antonio) Meade y (Ricardo) Anaya y Carlos Slim les dice no, yo estoy dedicado a otras cosas y no aceptó”, expresó.

“En las dos elecciones anteriores, acuérdense, porque no debe haber amnesia, en el 2006 el PRI ayuda al PAN en el fraude, en el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por (Enrique) Peña. En el 2018 no se presentaron las condiciones, no se pusieron de acuerdo”, agregó.

Detalló que ante la imposibilidad de declinaciones, fue que invitaron al empresario mexicano a ser candidato a la presidencia. “No se pierdan el próximo libro... Pero entonces, todos estos acuerdos en lo oscurito, estos enjuagues, ahora ya están más al descubierto”, puntualizó.

¿QUIÉN ES CARLOS SLIM?

Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en México, Ciudad de México, por lo que actualmente el magnate tiene 82 años y desde que era más joven su padre le enseñó muchas cosas relacionadas con la administración de un negocio, así como temas de contabilidad.

Desde temprana edad comenzó a invertir en la compra de negocios, mismos que hacía prosperar, así como en la compraventa de bienes raíces, en el centro de la Ciudad de México.

Carlos Slim es un empresario e ingeniero mexicano que está entre los hombres más ricos del mundo. Su grupo empresarial goza de una posición dominante y poderosa en el ámbito de las telecomunicaciones.