Carta Porte genera dudas en contribuyentes

MÉXICO. - Debido a la gran cantidad de dudas que han generado las nuevas disposiciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó precisiones sobre en manos de quién está la expedición del CFDI de tipo traslado o ingreso con su complemento Carta Porte para los generadores de carga, intermediarios de servicios logísticos y los transportistas.

Como se sabe, el complemento Carta Porte inició su vigencia el 1 de junio y es obligatorio transcurridos 120 días naturales posteriores al día siguiente del inicio de su vigencia, es decir el 30 de septiembre próximo.

Yamilee Dávalos Rosillo, gerente de facturación en Facturador.com advierte que quien no cumpla con esta nueva disposición se hará acreedor a multas que pueden alcanzar casi los 100 mil pesos.

En la actualización de Preguntas Frecuentes Complemento Carta Porte, el SAT expone que: “para el caso de quienes no expidan, no entreguen o no pongan a disposición de los clientes el CFDI con complemento Carta Porte, estando obligados a hacerlo, o no cumplan con los requisitos fiscales, habrá una infracción que va de 17 a 93 mil pesos”.

Basada en este documento la experta advierte que para los reincidentes el SAT podrá, adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días. Para el caso de contribuyentes personas físicas con actividades empresariales las multas van de los mil 400 a los 2 mil 960 pesos.