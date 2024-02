Clara Luz Flores va por una diputación federal con Morena por Nuevo León

MONTERREY, NL.- Tras darse a conocer la lista de los preseleccionados para una diputación federal por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la misma aparece la monclovense Clara Luz Flores Carrales quien buscará competir por el distrito 3 localizado en Escobedo, Nuevo León.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, publicó la lista de aspirantes a las diputaciones federales y en la misma está la ex alcaldesa de Escobedo, ex candidata a la gubernatura de Nuevo León y ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aunque en noviembre del año pasado, Flores Carrales solicitó licencia definitiva al SESNSP para buscar la candidatura interna de Morena al Senado ahora aparece como aspirante a una diputación federal.

¿QUIÉN ES CLARA LUZ?

Clara Luz Flores Carrales nació el 27 de enero de 1974 en Monclova, Coahuila. Estudió Ciencias Jurídicas y Derecho Administrativo.

Ha consolidado su carrera política como diputado local en el Congreso de Nuevo León (2006-2009) se desempeñó como presidenta municipal de Escobedo, en tres periodos (2009-2012), (2015-2018) y (2018 a 2020), posteriormente fue candidata de Morena en la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2021.

Renunció al PRI tras 22 años de militancia para posteriormente ingresar a las filas de Morena.

Esta casada con el político Abel Guerra desde 2006 y tiene dos hijos: Alejandro y Clara Guerra Flores.