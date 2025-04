Presenta reportero de VANGUARDIA denuncia contra funcionario del PJF que amenazó con ‘tablearlo’ y alardeó ser de Sinaloa

Al lugar acudió Eduardo Alonso Fuentevilla, identificado como padre del joven y trabajador del Poder Judicial de la Federación, quien —según lo documentado en video—, lejos de mostrar preocupación, comenzó a lanzar amenazas y expresiones clasistas contra los policías.

En las grabaciones captadas por testigos, se observa a Fuentevilla, quien se desempeña como secretario del Tribunal en Materia Civil y Administrativa con sede en Saltillo, emitir amenazas tanto contra los elementos de seguridad como hacia Martín Rojas, periodista de la nota roja de VANGUARDIA.

En su denuncia, Rojas señaló que realizaba un recorrido de rutina para documentar casos policiacos cuando observó un altercado. Al notar que Fuentevilla amedrentaba a los oficiales, intervino para calmar la situación, pero recibió más amenazas, entre ellas la frase: “Soy de Sinaloa (...) te voy a mandar tablear”.

“Me motivé a denunciar para que se vea que con las amenazas no se juega, porque no fueron simples amenazas. Él se presentó diciendo que era sinaloense y que me iba a tablear; uno interpreta que es algo más grave”, declaró Rojas.

Agregó que una persona con el cargo que ostenta Fuentevilla debe mantener el orden, sin importar si quien lo enfrenta es reportero o no: “No andas por el mundo insultando a la gente sin que haya una repercusión”.

Respecto a las disculpas ofrecidas por el funcionario a través de su cuenta de X después del incidente, el reportero consideró que fue “un simple acto detrás del teclado”.

“Él además justificó el hecho preguntando qué hubieran hecho las demás personas al ver a su hijo en una situación de vulnerabilidad, cuando el hijo había sido detenido por andar alcoholizado”, añadió.

Finalmente, Rojas expresó su deseo de que las autoridades actúen con justicia y el caso no quede solo en un video viral. “Que no sea un caso que simplemente se deseche. Él dijo que es de Sinaloa y yo soy de Coahuila, y aquí estamos en Coahuila”, concluyó.