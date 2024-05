‘Clasista y racista’: así califica hijo de AMLO a Eugenio Derbez tras video sobre Elecciones 2024

Ayer viernes, el comediante mexicano publicó en sus redes sociales un video de 6 minutos 53 segundos donde pidió no obtenerse de votar este 2 de junio.

Explicó que, aunque no hay candidatos perfectos, “estamos seguros es de lo que no queremos, si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó ¡Pues echémoslos para afuera! Ya aparecerá el bueno, y si sí les gustó pues voten para que se queden ¡Pero voten!”, dijo Derbez.

Aseguró que no cree en los partidos políticos porque son una mezcolanza “En el PRI hay gente del PAN, PRD y Morena, en el PAN gente del PRI o Movimiento Ciudadano, en Morena...empezando por el Presidente (Andrés Manuel López Obrador)”.

Pero, quizá aún haya candidaturas honestas. “Debe haber alguien honesto, alguien que quiera México por encima de sus intereses, por esos por candidatos como esos son por los que debemos salir a votar”, declaró el comediante.