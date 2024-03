Día Mundial de las Enfermedades raras, desafíos en el diagnóstico de estas enfermedades en México

CIUDAD DE MÉXICO- Por otra parte, la Universidad Autónoma de México (UNAM), estima que en México hay 8 millones de personas con enfermedades raras.

“Es importante tener un censo actualizado porque eso nos permite poder actuar con el tratamiento a tiempo, pero para poder tener acceso a ese tipo de medicamentos, sobre todo a nivel público, se necesita saber cuántos pacientes padecen ciertas enfermedades”, explicó a la Agencia de Noticias EFE Monsalve.

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la especialista y gerente médica de Hematología y Salud Femenina en Astellas Pharma, indicó que no actualmente no existe una definición internacional unánime en relación con el umbral estadístico bajo el que un padecimiento se considera raro, no obstante, en México se considera así cuando una enfermeddad afecta a no más de cinco personas por cada 10,000 habitantes.

Otra de las característica de estas enfermedades, es que son males crónicos, graves, incapacitantes y progresivos.

Así también, explicó Monsalve, en el mundo se han podido identificado más de 8,000 enfermedades raras, sin embargo, “lamentablemente son muy pocas las que pueden ser identificadas fácilmente y también son muy pocas las que tienen acceso al tratamiento”, detalla la especialista.

23 ENFERMEDADES RARAS EN MÉXICO

Actualmente, en México se reconocen que existen un total de 23 enfermedades raras, entre ellas; el síndrome de Turner, espina bífida, fibrosis quística, enfermedad de Pompe, hemofilia, histiocitosis, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y homocistinuria.

Entre el 85% y 90% de las enfermedades raras, prosigue Monsalve, son serias, dibido a su gran impacto psicológico y emocional, además de que ponen en peligro la vida, y están presentes a cualquier edad.

Ante esta situación, Monsalve consideró que es escencial concientizar sobre estos males, ya que es primordial garantizar un acceso justo a la salud, en el que esté incluido un diagnóstico temprano, así como tratamientos que mejoren la calidad de vida del paciente.

“Por eso es la importancia de hacer conciencia para que puedan ser identificadas a cualquier nivel de atención de salud y puedan ser tratadas”, acotó la especialista.

PACIENTES CON UNA CALIDAD DE VIDA DETERIORADA

Monsalve, expresó a EFE, que en muchas veces los pacientes viven sin tener diagnóstico lo que deriva a que fallecezcan por la enfermedad.

“Son pacientes que tienen una calidad de vida muy deteriorada, a los que se les acortan sus años de vida por no estar diagnosticados en el momento preciso y no ser tratados adecuadamente”, comentó la especialista a EFE.

Monsalve, señaló que si bien en 2021 existió una iniciativa para hacer un censo de enfermedades raras y así poder facilitar la atención de la salud en México, no hubo continuidad, aunque asociaciones de pacientes pudieron organizarse con el propósito de buscar que mejore la situación.

ACCESO A LOS TRATAMIENTOS

Monsalve, resaltó que el reto es que el paciente tenga acceso a tratamientos.

“A veces los tratamientos más nuevos que hay en Estados Unidos tienen que pasar hasta cinco años para ser aprobados en México y una vez aprobados también hay que garantizar el tratamiento al paciente”, finalizó Monsalve.

DESAFÍOS EN EL DIAGNÓSTICO DE ESTAS ENFERMEDADES EN MÉXICO

De acuerdo con un artículo publicado en EL Economista, el pasado 17 de Febrero de 2024, especialistas señalan que en México se ha logrado detectar por lo menos 7 mil enfermedades raras, de las cuales afectan a 5 de cada 10 mil habitantes y que el 80% de estas enfermedades tiene origen genético.

Jorge Meléndez Zajgla, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), precisó que uno de los principales retos en este tipo de enfermedades es el diagnóstico inicial, el cual es complicado y evidencia el atraso que existe en el país en cuanto al manejo de estos padecimientos.