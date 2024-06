¿El PRD tenía salvación? Esta es la historia entre AMLO, el ‘Sol Azteca’ y una propuesta rechazada

Tras las elecciones 2024, resultó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no alcanzó el puntaje mínimo de votos, el cual era del 3 por ciento, para continuar con su registro. Ante esto, el futuro del llamado ‘Sol Azteca’ se ha mantenido en incertidumbre.

El pasado 10 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al partido sobre su pérdida de registro. En el oficio también se informó que el PRD entra en “fase de prevención”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós PRD? INE notifica al partido sobre la pérdida de su registro

Sin embargo, todo esto se pudo haber evitado, si existiera el ‘hubiera’, pues, en 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien entonces era dirigente nacional de Morena, le realizó una propuesta al ‘Sol Azteca’.

Esta oferta constaba en una invitación para que el PRD se sumara a la candidatura de Delfina Gómez, para el gobierno del Estado de México.

Alejandra Barrales, quien en ese tiempo era la dirigente nacional del partido amarillo, rechazó a López Obrador en esas elecciones, lo que finalizaría en una desconsideración para una coalición futura en las elecciones presidenciales del 2018.

“Aquí en el Estado de México lo digo con toda claridad, con franqueza: si en la entidad en estos días no hay un deslinde de PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y siguen apoyando a Peña Nieto y al régimen corrupto, no va a haber ningún compromiso hacia adelante; en 2018 no vamos a ir con ellos”: esta fue la advertencia de AMLO.

TE PUEDE INTERESAR: ¡PRD sale bateado por unanimidad! INE rechaza recuento de votos para evitar pérdida de registro

En ese mismo año, el PRD afianzó una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), lo que le ayudó en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde resultó electa Claudia Sheinbaum, representando a Morena, quien se afianzó con los Partidos del trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Esta última alianza ha perdurado hasta este 2024, en las elecciones más grandes que se han presenciado en México, y se nombró ‘Sigamos Haciendo Historia’.

Mientras que el bloque opositor durante la contienda, se llamó ‘Fuerza y Corazón por México’, que incluía al ‘Sol Azteca’, PAN y Partido Revolucionario Industrial (PRI).

¿MORENA ES EL NUEVO PRD CON ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR?

El partido guinda se ha posicionado sobre todos los demás, destacando por un gran porcentaje preferencial entre la ciudadanía, lo cual se demostró en las elecciones presidenciales, donde resultó electa Claudia Sheinbaum, dejando muy atrás al ‘Sol Azteca’.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Y se apagó la luz! PRD desaloja sus oficinas en CDMX

Es necesario recordar que en actual mandatario federal fue un pilar importante para el PRD, pues lo llevó en dos ocasiones a la candidatura presidencial, hasta el 2012, cuando López Obrador fundó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Con información de Infobae.