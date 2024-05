Emilio Álvarez Icaza: ‘A Bartlett se le cayó el sistema eléctrico nacional’

Por Morena, la diputada Yeidckol Polevnsky hizo notar que “ en todos los años del neoliberalismo, los Gobiernos no invirtieron en infraestructura, y Andrés Manuel López Obrador sí ha invertido ”.

” Los caprichos cuestan, las necedades también: se les dijo que el cambio de horario implicaba perder 2 por ciento del ahorro de energía nacional, y no les import ó”.

El petista Gerardo Fernández Noroña intervino para alegar que “la mitad de la electricidad la producen las empresas privadas”, y prometió que la Comisión Federal de Electricidad resolver· la crisis que se derivó de los apagones.

Otro tema que afloró en los trabajos de la Permanente fue el relacionado con la marcha anunciada para el domingo 19, en la que intervendrá la candidata opositora Xóchitl Gálvez que, a ojos del senador morenista Omar HolguÌn Franco, deja de manifiesto que los partidos que impulsan a la abanderada “están empleando el color rosa para vestir las manifestaciones de su campaña”.

”Hay personas que lo m·s grande que tienen es su pequeñez”, reviró Álvarez Icaza. “Lo que usted representa es la regresión democrática de México, lo que usted y su coalición representan es la amenaza autoritaria de este País”.

Polevnsky aludió a “la marcha de los rosados” y reclamó a la Oposición que la anunciara como “gasto de campaña”.

Por el PRI, Mario Zamora dio la réplica y cuestionó: “lo que no está bien es que el Presidente López Obrador se meta en la elección. Yo no soy de Marte, no soy extraterrestre y voy a marchar”.

Los legisladores morenistas terminaron por tachar de “hipócritas” a los de la Oposición al traer a escena el caso de María Amparo Casar, cuya muerte de su esposo fue ventilada por el propio López Obrador, al sostener que había recibido recursos por más de 30 millones de pesos a pesar de que se había tratado de un suicidio.

Por Mayolo López, Agencia Reforma.