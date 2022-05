Fraude de Billy Álvarez es siete veces mayor a la Estafa Maestra: Cooperativa Cruz Azul

La Cooperativa La Cruz Azul aseguró que el fraude por el que se le acusa a Guillermo Álvarez Cuevas -quien fuera presidente de la empresa- es “siete veces mayor al monto de la Estafa Maestra“, y calificó el video que éste difundió hoy jueves como un “insulto” a los cooperativistas que se vieron afectados por el “saqueo que encabezó”.

El expresidente de la Cooperativa Cruz Azul prófugo de la justicia reapareció este día en un video difundido a través de las redes sociales en el que dijo lamentar los problemas en los que se ha visto envuelta la empresa y afirmó que dará a conocer su versión de los hechos.

En el video, Álvarez Cuevas señaló que debido a las circunstancias en las que se encuentra no ha podido tener “un cambio de impresiones” con las personas que trabajan en la Cooperativa.

Más para leer: Reaparece Billy Álvarez tras dos años prófugo; dará su versión al quedar excluido de Cruz Azul

“En virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, dijo.

La Cooperativa, en respuesta a las declaraciones de su expresidente, expresó en un comunicado que el video “resulta lesivo y un insulto para todos los socios y trabajadores de La Cruz Azul, a quienes la familia Álvarez Cuevas, durante décadas, quiso despojar de su patrimonio”.