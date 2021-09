Hay cuentas que no salen en Tlalpan: Alfa

CDMX.- A unos días de asumir la administración total de la alcaldía Tlalpan, a Alfa González, quien le ganó la demarcación a Morena en las pasadas elecciones de junio, todavía no le salen las cuentas y le preocupa que su antecesora le deje “trabas” que le quiten tiempo y no le permitan trabajar con los tlalpenses y abatir los problemas de inseguridad, agua, movilidad e infraestructura que padece la zona alta del sector desde hace años.

“Estamos en eso, revisando todo, hay algunas cuentas que no salen, en otros puntos resulta que se gastaron millones en unos meses, y en otras áreas extrañamente se acaban de otorgar licitaciones de última hora y con las que nos va a tocar lidiar”, detalla la alcaldesa electa en sus oficinas alternas ubicadas en el centro de Tlalpan, a unos metros de donde en una semana empezará a despachar.

En ese sentido, Alfa González advierte que no permitirá que la morenista Patricia Aceves entregue en malas condiciones administrativas y económicas la alcaldía, por lo que deja en claro que no habrá “cacería de brujas”, pero sí justicia: “No lo tengo claro el tema de la licitación, entiendo que es un tema de Presupuesto Participativo, pero ellos ya no van a estar, entonces eso puede ser un asunto delicado”, agrega.