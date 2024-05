INE ordena ‘bajar’ o modificar Mañanera de AMLO por hablar sobre Fondo de Pensiones para el Bienestar

“En la medida que avanza más la campaña electoral, me parece que la exigencia debe de ser mayor. La información de las fuerzas políticas debe de recaer en las fuerzas políticas, la presentación de propuestas, incluso la información sobre por qué sí o no votar por alguien, pero no de los gobiernos”, subrayó.

“Ningún gobierno ni estatal ni municipal ni federal, debería de tratar estos temas porque sí tiene su voz una influencia frente a la sociedad”, añadió.

Por otro lado, la consejera Rita Bell López pidió que la argumentación del proyecto se centre en la propaganda gubernamental, ya que considero que no hay elementos en la conferencia para determinar la imparcialidad y equidad en la contienda, al no realizar pronunciamientos a favor o en contra de las candidaturas ni partidos políticos.

Sin embargo, sí estuvo de acuerdo en declarar procedente la medida cautelar sobre algunas expresiones del presidente, como en las que habla acerca de los beneficios por la aprobación de la reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, así como la pensión para adultos mayores.

Con información de El Universal.