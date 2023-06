Marcelo Ebrard, la proyección internacional de la 4T de AMLO

“Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de este gobierno y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto y, por eso, me separo del cargo y voy a encontrarme con la ciudadana y sus ciudadanos”, añadió Ebrard, quien intentará replicar la estrategia de López Obrador al recorrer en un gira todo el país.

LARGA TRAYECTORIA

Ebrard, graduado como licenciado en Relaciones Internacionales y con estudios en Francia, comenzó a trabajar para la administración pública en la ciudad en 1985, el año del devastador terremoto que asoló la capital mexicana.

Entonces militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde estuvo hasta 1995, cuando lo dejó junto con Manuel Camacho Solís (1946-2015), desengañado de la supuesta traición del tricolor a sus principios y a México, para fundar el Partido del Centro Democrático (PCD).

Fue en esta etapa cuando Ebrard se postuló a para ser el jefe de Gobierno de la capital mexicana para las elecciones de 2000, pero declinó su candidatura para apoyar a López Obrador y se sumó a su causa.

Ebrard hizo luego carrera política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y desarrolló sus máximas responsabilidades a la sombra de López Obrador, con quien fue secretario de Seguridad Pública de 2002 a finales de 2004.