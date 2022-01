México, el país de Latinoamérica con más casos de Ómicron; AMLO niega indicios de cuarta ola

CDMX.- La Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos Sobre la Influenza, o GISAID por sus siglas en inglés, reportó que México es el país de Latinoamérica con más casos registrados de la variante Ómicron, localizada el año pasado durante el mes de noviembre.

Según la institución, México ha reportado un total de 374 casos de COVID-19 identificado con la variante Ómicron, posicionándolo detrás de Chile con 327 contagios.

Relacionado: Sin alarma ante alza de casos: Claudia Sheinbaum

Empero, a nivel mundial, Reino Unido obtiene el primer lugar con 72 mil 193 casos; Estados Unidos en segundo, con 35 mil 351; Dinamarca en tercero, con 7 mil 233 casos.

Mientras, en la mañanera de hoy, martes 4 de enero de 2022, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que la nueva variante COVID-19 se caracteriza por manifestarse a través de escurrimiento nasal, dolor de cabeza, mayor presencia de flemas, además de tos, pero, a diferencia de variantes anteriores, ésta no es seca.

Ómicron presentando nuevos casos diarios, aunque pocos, no es preocupación para Andrés Manuel López Obrador, quien señala y no es indicio de una cuarta ola de COVID-19.

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandado de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos, que la gente sepa esto, también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo, nosotros estaremos informando cualquier situación”, señaló.

Te puede interesar: Vacunación de refuerzo para personal educativo inicia el sábado; 2.7 millones de personas recibirán inmunización

Sobre la cuarta ola, el presidente indicó que “yo no diría eso, hay que esperarnos porque lo que estamos viendo es que no tenemos hospitalizaciones”.

A comparación con países como Reino Unido o Estados Unidos, México lleva casos muy aislados de Ómicron, sin embargo, con el registro de una nueva variante, el regreso a las aulas, entre otros, algunos usuarios cuestionan si de verdad México correría peligro ante Ómicron.

Ante ello, López Obrador aseveró que la buena noticia es que Ómicron no afecta como Delta, y que lo más importante es la vacuna, porque esto “ha protegido a la población”.

Con información de El Universal.