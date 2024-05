México pierde turismo de América Latina por visado, maltrato e inseguridad

El país comenzó a perder turistas de América Latina y el Caribe debido a la imposición de visas, el maltrato migratorio, la competencia internacional, la inseguridad, el superpeso y la falta de promoción, coincidieron expertos consultados por EL UNIVERSAL.

Los aeropuertos mexicanos recibieron a un total de 547 mil pasajeros, provenientes de la región entre enero y marzo del presente año, 9.9% menos que los 607 mil atendidos durante el mismo periodo de 2023, de acuerdo con la información más reciente de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Colombia es el tercer país que más envía turismo, sólo por detrás de Estados Unidos y Canadá, así como el principal emisor de América Latina y el Caribe. Sin embargo, este año hubo una disminución de 13.7%.

“Los turistas colombianos están muy molestos porque han sido víctimas de maltrato migratorio en México. Han regresado muchos colombianos, el trato ha sido difícil”, explicó el presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez.

Los colombianos no requieren visa para ingresar al país por turismo, negocios, estudios o tránsito, siempre y cuando la estancia sea menor a 180 días.

Chile y Perú también se encuentran en el top 10 de los principales mercados emisores de turismo, pero este año las llegadas se redujeron 9.4% y 25.1%, respectivamente. Los chilenos están exentos de visa para entrar a México, mientras que los peruanos deben obtener un visado a partir del pasado lunes.

Ahora también los ecuatorianos, venezolanos, cubanos y casi todos los centroamericanos necesitan visa y los regresan aun cumpliendo el requisito, lo que genera un problema grave para el turismo latinoamericano, comentó Bojórquez a El Gran Diario de México.

Ecuador, Venezuela, Paraguay, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Panamá también enviaron menos viajeros este año.

“Los amontonan en cuartitos que no están adaptados, los encarcelan, no les dan trato digno, no les dan de comer, les impiden hacer llamadas por teléfono para pedir ayuda, no les dan nada; es un problema muy grave”, detalló el también integrante de la Concanaco-Servytur.

Hay países que están aprovechando esta situación para llevarse una buena tajada del turismo que está dejando de venir a México, como Cuba y República Dominicana. Este último no pide visa y está inyectando grandes inversiones en promoción, por lo que se expande a pasos agigantados, comentó Bojórquez.

EL ETERNO LASTRE

La inseguridad continúa dañando la imagen de México y falta mayor labor de promoción turística y relaciones públicas para contrarrestar esta percepción, opinó el también presidente de la agencia Viajes Bojórquez.

Mencionó que el país se encareció para los turistas debido al superpeso, lo que quita competitividad ante el resto de destinos.

La moneda nacional cotizó en 16.99 unidades por dólar entre enero y marzo, una apreciación de 8.9% con relación a 2023 y de 17.1% contra hace dos años, según el tipo de cambio promedio FIX reportado por el Banco de México.

A México le conviene más la llegada de los turistas de América Latina que de Estados Unidos y Canadá, porque los primeros gastan 30% más y permanecen siete noches en promedio, por cinco de los estadounidenses, explicó el dirigente de la Actual. Cancún aparece en el primer lugar del ranking de destinos más elegidos por los latinoamericanos, según indican cifras de la empresa Despegar.

El consultor en economía turística de Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina, coincidió en que la imposición de visas y el maltrato migratorio a los ciudadanos de algunos países de América Latina han ocasionado la caída de visitantes, que se podrían considerar como naturales por su cercanía geográfica y cultural.

Señaló también la fortaleza del tipo de cambio, la mayor competencia por parte de otros destinos al regresar a la normalidad después de la pandemia, aunado a la percepción de inseguridad y la insuficiente promoción. Desde hace un año Gemes advirtió en un reporte que se tenía un panorama muy desfavorable para el turismo internacional en México, que requería atención inmediata y urgente, pero los problemas continúan sin solucionarse, comentó Molina a esta casa editorial.

En diciembre de 2022 estalló una crisis diplomática entre México y Perú, lo que llevó a la expulsión de ambos embajadores, mientras que el mes pasado se dio la ruptura de relaciones con Ecuador tras el asalto inédito a la representación mexicana en Quito.