‘No estamos desapareciendo desaparecidos’, Segob presenta nuevo censo de desaparecidos

“No estamos desapareciendo desaparecidos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro, los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas” , manifestó Alcalde Luján desde el Salón de la Tesorería.

De esta forma, la encargada de la política interior del país enfatizó que las autoridades no han borrado ni borrarán ningún registro de aquellos que están como no ubicados , ello en alusión a las críticas de colectivos, que señalaron que la actual Administración de un momento a otro redujo la cifra de desaparecidos sin explicación alguna, lo que los llevó a entender que se eliminaron los datos recabados en las listas federales.

Ciudad de México.- Luisa María Alcalde Luján , titular de la Secretaría de Gobernación ( Segob ) , dio a conocer la actualización del censo sobre personas desaparecidas y no localizadas, al tiempo que presumió que se han encontrado a 34 mil 524 de estos habitantes .

PERO CIFRAS NO CUADRAN

Según la titular de la Segob, del universo inicial de 110 mil 964 no localizados, ahora hay 76 mil 440 habitantes de los que no se sabe su paradero, por lo que precisó que los números recientes se dividen de la siguiente manera: 26 mil 90 sin datos suficientes para identificar, 36 mil 22 sin indicios para identificar, 12 mil 377 en los que hubo confirmación de la desaparición y mil 195 registros duplicados, no obstante, la suma da 75 mil 684, lo que muestra que aún faltan por conocer qué pasó con al menos otros 756 registros.

Pese a que no explicó esa diferencia, Alcalde Luján siguió su exposición y enfatizó que de los encontrados en su domicilio, la cifra es de 3 mil 945, mientras que con informe de defunción van 4 mil 134.

En ese sentido, abundó que aquellos con informe de la autoridad local que con antelación había cerrado la indagatoria y que se había localizado a la persona desaparecida, el número es de 8 mil 405 y otros 197 que estaban en el registro, se constató que se encontraban en un centro penitenciario.

TE PUEDE INTERESAR: Zacatecas, la ‘capital’ de la desaparición en México

“Se confrontaron más de 895 millones de registros administrativos y se realizaron visitas casa por casa y llamadas telefónicas. Como resultado de estos esfuerzos, se localizó a 16 mil 681 personas y se ubicó a otras 17 mil 843 en diferentes bases de datos”, apuntó la funcionaria.

Con información de medios