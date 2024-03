¡No estás sola! Así se vivieron las marchas feministas del 8M en México

TE PUEDE INTERESAR: Día Internacional de la Mujer: Razones por las que no se debe felicitar a las mujeres

“Que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes está cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos, la catedral, el Palacio Nacional”, dijo.

Las manifestantes que son parte del Bloque Negro prendieron fuego a una de las vallas del Palacio Nacional, las cuales ya se encuentran pintadas con consignas feministas.

Medios de comunicación resaltaron que en este día conmemorativo para las mujeres, la bandera monumental que se coloca en el Zócalo capitalino no está presente. Ante esto, las propias mujeres izaron su propia bandera.