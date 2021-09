‘No le he dado una sola orden a Gertz Manero’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le ha dado una sola orden al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, además afirmó que no le aceptaría que le diera una indicación para cometer un acto de injusticia.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que Gertz Manero se negaría a aceptar alguna orden debido a que es un hombre con integridad y con carácter.

“Yo no le he dado una sola orden al fiscal Gertz Manero, ni una sola orden. Además, él, como es un hombre con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia”, afirmó AMLO en su conferencia mañanera.

Cabe mencionar que el pasado 6 de septiembre, Gertz Manero se reunió con López Obrador en Palacio Nacional, en medio de los avances de la investigación del caso Odebrecht, además de la indagatoria que sigue contra Ricardo Anaya, por presuntos sobornos para aprobar la reforma energética.