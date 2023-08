No polémicas, recorridos, llamados y más; así las reglas de veda en Morena ante proceso de encuestas 2024

El 6 de septiembre Morena revelará a su candidato o candidata presidencial, antes de la fecha esperada por simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional, se desplegará una encuesta a nivel nacional y el partido anunció las reglas para apoyar a la realización del proceso. La Veda de Morena busca sentar las bases para que los candidatos participantes en el proceso no intervengan generando propaganda o generar un escenario dispar. A menos de un año de la elección presidencial del 2024, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, son los perfiles que llegaron a la recta final de selección en Morena para coordinar los trabajos de Defensa de la Cuarta Transformación. TE PUEDE INTERESAR: Proceso de Morena va ‘mucho muy bien’, afirma AMLO y reclama por publicidad a ‘la inombrable’ Xóchitl Gálvez Entre las prohibiciones que más llaman la atención durante la veda se encuentran: no hacer descalificaciones o polémicas entre los participantes, no llamar al voto, no retuitear, no compartir resultados de encuestas. ¿CUÁNDO EMPIEZA LA VEDA DE MORENA? El lunes 28 de agosto a partir de las 00:00 horas inicia el periodo de veda política y termina el miércoles 6 de septiembre con la publicación del resultado de la encuesta. El levantamiento de encuestas arranca el 28 de agosto y termina el domingo 3 de septiembre. Los resultados se procesarán en dos días: del 4 al 6 de septiembre. REGLAS PARA LA VEDA DE MORENA

Las Reglas de Actuación en el Periodo de Veda dentro del Proceso de Definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, fueron compartidas por la dirigencia nacional de Morena y está dirigido a los aspirantes presidenciales, dirigentes, militantes, simpatizantes y equipos de trabajo de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. La lista de actividades que se pueden y no, realizar durante la veda de Morena, tiene por objetivo esclarecer los actos que pueden llevarse a cabo en esta etapa del proceso. PROHIBICIONES MÁS POLÉMICAS DE MORENA

No compartir, interactuar o hacer retuit de publicaciones en redes sociales de terceras personas, en donde se posicione a la o el aspirante o en su caso, se hable en contra de otra persona aspirante. No hacer llamados que impliquen el rechazo a algún aspirante. No realizar actos generar polémicas entre los aspirantes, emitir descalificaciones que demeriten a los demás aspirantes





ACTIVIDADES POLÉMICAS QUE SÍ ESTÁN PERMITIDAS:

- Puede atender entrevistas o apariciones públicas, pero deben abstenerse estrictamente de hacer alguna manifestación de apoyo o rechazo sobre el proceso partidista y en particular hacer llamados a favor o en contra de aspirantes o solicitud de respaldo en la encuesta. - A partir de las 00:00 horas del 28 de agosto siguiente, solo se podrán realizar mensajes sobre la vida cotidiana de la y los aspirantes. (Que no promocionen o posicionen su aspiración al cargo interno con palabras textuales o mensajes evidentes). PROHIBICIONES DURANTE LA VEDA DE MORENA A continuación se presenta la lista general de prohibiciones:

- Deben suspender recorridos y asambleas informativas.

- No hacer llamados de “en la encuesta es *** la respuesta”, “elige a”, “rechaza a”, “la mejor opción es”; u otras expresiones que soliciten el apoyo a favor o que impliquen el rechazo a algún aspirante.

- No revelar datos o información sobre los levantamientos de la encuesta.



- No revelar las encuestadoras que participan en el proceso.

- La o los aspirantes y/o sus equipos no deben hacer ningún tipo de transmisión o publicación sobre los levantamientos de las encuestas.

- No realizar actos que alteren la equidad o que influyan en las preferencias, como: continuar con las asambleas informativas, generar polémicas entre los aspirantes, emitir descalificaciones que demeriten a los demás aspirantes y promover que terceros continúen con actos o manifestaciones de respaldo a la o los aspirantes, entre otros.

- No se deben tener brigadas, grupos de apoyo o simpatizantes en lo individual en campo o redes sociales, visitando casa por casa o haciendo proselitismo.

- No publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión llevados a cabo por casas encuestadoras, sobre preferencias relacionadas al proceso de definición de la CDT.

- No compartir, interactuar o hacer retuit de publicaciones en redes sociales de terceras personas, en donde se posicione a la o el aspirante o en su caso, se hable en contra de otra persona aspirante.

- No incentivar la promoción y apoyo por parte de seguidores o simpatizantes de su proyecto por cualquier medio.

Las y los representantes acreditados de la y los aspirantes que acompañarán el levantamiento de la encuesta firmarán el reglamento en que especificará su marco de actuación. • No podrán interferir en el levantamiento de las encuestas.

• No podrán repartir propaganda.

• No podrán utilizar teléfonos celulares. La dirigencia nacional de Morena resaltó que no se deberán realizar reuniones, marchas, asambleas u otros eventos públicos en el marco del proceso de Definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación. ¿QUÉ SÍ PUEDEN HACER?

- Publicaciones de apoyo relacionadas con el proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación hasta las 23:59 horas del 27 de agosto próximo. - A partir de las 00:00 horas del 28 de agosto siguiente, solo se podrán realizar mensajes sobre la vida cotidiana de la y los aspirantes. (Que no promocionen o posicionen su aspiración al cargo interno con palabras textuales o mensajes evidentes). - Se puede publicar y compartir información de carácter general siempre que no se trate de promoción o respaldo a un aspirante al Proceso Político interno que se lleva a cabo. Por tanto, se pueden compartir cosas como publicaciones del partido, del gobierno de México, del presidente López Obrador u otras instituciones públicas o privadas. - Se pueden mantener los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se hayan publicado antes del periodo de veda.

- Durante la veda, pueden realizar eventos de carácter privado de organización de sus equipos de trabajo, sin darles difusión por ninguna plataforma o a través de medios de comunicación. - Puede atender entrevistas o apariciones públicas, pero deben abstenerse estrictamente de hacer alguna manifestación de apoyo o rechazo sobre el proceso partidista y en particular hacer llamados a favor o en contra de aspirantes o solicitud de respaldo en la encuesta.

