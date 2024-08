‘Nos van a enseñar nuestro México’: SRE entrega cartas de naturalización a 200 ‘nuevos’ mexicanos

“El cariño que ustedes nos expresan no pasa desapercibido y tampoco pasan desapercibidas sus aportaciones ” , añadió Bárcena, a la vez que destacaba su aporte a México dentro de diversas disciplinas como deporte, ciencia, antropología y arte.

La artista visual Carla Rippey, quien lleva 50 años en México, definió a nuestro país “con mucha cultura”.

“Para mí siempre significa el sueño que he logrado, este es el país más bello de mi vida que yo he participado y me abrió las puertas”, expresó el beisbolista de origen cubano, Esteban Lombillo, quien vive en México desde 2015.