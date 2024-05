‘Obrador no tiene palabra’: critican ante ausencia de la bandera nacional en el Zócalo, previo a ‘Marea Rosa’

“López Obrador no tiene palabra. Cómo era de esperarse, la bandera nacional no fue izada ”, denunció el senador Emilio Álvarez Icaza.

A temprana hora de este 19 de mayo, y tras la convocatoria a la marcha de la ‘Marea Rosa’ , medios de comunicación y residentes de la Ciudad de México (CDMX) notaron que la bandera nacional no está izada en el Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo una de las más grandes concentraciones a nivel nacional.

Esto es con el propósito de que el actual gobierno acceda a una serie de exigencias planteadas, entre ellas el aumento salarial para los docentes.

Ante la magnitud de la situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron equipos para colocar vallas en algunos accesos al Zócalo.

XÓCHITL GÁLVEZ SOLICITA A AMLO NO RETIRAR LA BANDERA DURANTE LA ‘MAREA ROSA’

Desde el 15 de mayo, la aspirante de la oposición reveló haber enviado una misiva dirigida al mandatario federal, donde solicitaba que no retirara la bandera nacional durante la próxima concentración en la plaza.

“Vamos a buscar la forma de izar la bandera yo creo que hoy o mañana, nada más que estamos viendo cómo le hacemos para cambiarla, con todo respeto, y va a estar la bandera el domingo y todo, no hay mala intención, no hay mala fe, la bandera es de todos los mexicanos, hay que cuidarla”, respondió el Presidente el 16 de mayo a Xóchitl Gálvez.

A los pocos días, el jefe del ejecutivo se volvió a pronunciar al respecto: “También para los del bloque conservador que están dale y dale que les quitamos la bandera, no, no, no, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos”.