¿Por qué está regularizada la música de banda en Mazatlán? Esto es lo que se sabe

Tras una serie de solicitudes, por parte de turistas, para silenciar estos actos culturales propios de la zona, varios empresarios hoteleros empezaron a exhibir sus opiniones al respecto.

EMPRESARIOS HOTELEROS DE MAZATLÁN EXPONEN SUS OPINIONES AL RESPECTO

En redes sociales empezó a circular una grabación de Ernesto Coppel, empresario hotelero, quien expresó su completo rechazo a las bandas musicales.

“No podemos permitir, ni un momento más, este escándalo de ruido cacofónico que se genera en los vehículos del transporte público, como pulmonías y aurigas, autobuses urbanos y demás, que están causando un daño tremendo a la ciudad”, aseveró.

“A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen, no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provocan que tengan una proyección de destino turístico ‘chafa”, dijo.