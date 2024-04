Presunto ‘mano larga’ en equipo de Jorge Álvarez Máynez en evento de campaña en Xochimilco

El hombre que hizo tocamientos a una integrante del equipo de campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), durante su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco ya fue denunciado, según informó Laura Ballesteros, coordinadora de campaña del aspirante.

“Aviso. La comunidad estudiantil de la UAM-Xochimilco nos ha ayudado a identificar al agresor de nuestra amiga y compañera integrante de la campaña de Jorge Álvarez Máynez.

TE PUEDE INTRESAR: De ‘rol’ Samuel García y Jorge Álvarez Máynez en CyberTruck Fosfo; llegan a evento con Mariana Rodríguez

”Ella es una valiente luchadora, y ayer se presentó la primera denuncia digital. Se tomarán todas las medidas legales y administrativas. No está sola, no estamos solas. No descansaremos hasta hacer de la política, y la lucha estudiantil y de causas, un espacio seguro para todas. #NiunaMás”, escribió Ballesteros Mancilla en su cuenta de X.