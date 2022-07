Anteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la construcción de la TERMINAL 2 del aeropuerto internacional de la ciudad de México, especialmente la sección que comprende la terminal dos. Mencionó que sus fallas son un producto de un fraude en su construcción.

Por esta razón, el instituto de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México intervendrá para realizar un estudio preliminar sobre sus fallas. Esto debido a que AMLO argumenta que, además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de cimentación adecuado, lo que podría llevar a ordenar una auditoría técnica administrativa.

El presidente mencionó que una de las opciones es demolerlo y hacerlo de nuevo, debido a que sí es una falla estructural grave. Mencionó que otra de las opciones es reforzarlo para evitar un derrumbe, agregó que un grupo de técnicos revisarán las opciones y en un futuro otra administración tomará la decisión.

¿QUE PASARÁ SI SE CIERRA LA TERMINAL 2?

De iniciar una remodelación, la TERMINAL 2 del aeropuerto internacional de la ciudad de México tendría que ser cerrado, lo que afectaría al 46.5% de los vuelos que recibe el aeropuerto diariamente.

Las aerolíneas que trabajan en esta terminal son Aeromexico, Delta, plátano, copa, Aeromar y Wingo.

De enero a junio la terminal 2 ha recibido 82,000 operaciones aéreas de las líneas que llegan ahí, de acuerdo con el director del Instituto nacional de investigaciones jurídico aeronáutica, Pablo Casas este cierre no sería benéfico

Casas añadió que no es necesario cerrarlo ya que la terminal 1 no podría absorber los vuelos de la TERMINAL 2. Del mismo modo no hay ningún otro aeropuerto (Ni el AIFA , ni el de Toluca) que puedan albergar estas operaciones.

Ante esta declaración del presidente, varios usuarios de estas aerolíneas están inconformes. Mencionan que esto es sólo una estrategia para cerrar el AICM y así concentrar a los usuarios en el AIFA.