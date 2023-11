”Recen por nosotros”: El último mensaje de uno de los marineros desaparecidos por el huracán Otis

Otis dejó 48 muertos, la mayoría por ahogamiento, y 26 desaparecidos, según cifras oficiales . Marineros, pescadores y familiares de tripulantes creen que los no localizados pueden ser más porque los marineros suelen ir a cuidar sus yates cuando una tormenta se acerca. Pero Otis no fue un ciclón habitual . Nadie esperaba que pasara de tormenta tropical a huracán categoría 5 en doce horas, ni que fuera a golpear tan fuerte el turístico puerto y su costa .

Acapulco- “ Dentro lo que cabe estoy bien pero está muy feo, está muy feo, está muy feo... ”, repetía con el rugir del viento y los pitidos de emergencia de las máquinas de fondo. “ Familia, no me quiero escuchar exagerado, pero recen por nosotros porque sí está muy feo acá fuera ”.

Cuando el marinero grabó el mensaje pidiendo que rezaran por él, sus hijos Cristian y Kendra, de 10 años, estaban acurrucados con su esposa y otros nueve miembros de la familia que se refugiaron en la casa. “ Sabíamos que estaba pasando todo y a la vez no sabíamos qué estaba pasando ”, dice la mujer.

Desde el mar, los detalles fueron llegando más lentamente. Alejandro Martínez Sidney, un líder empresarial de Acapulco, marinero aficionado y miembro de una cooperativa de pescadores, recuerda que la situación empeoraba con rapidez y que la alerta no llegó hasta las 10.00 de la noche para que se que vararan las embarcaciones en la playa .

El domingo fue a recoger a sus hijos, a quienes había llevado con su suegra a principios de semana, después de celebrar el décimo cumpleaños de la pequeña en medio de la destrucción. La niña no dejaba de mirar la puerta de la casa con la esperanza de que llegara su padre, narra la mujer mostrando las fotos de ese día y hablando de los sueños truncados de la familia.

“ La Marina sabía toda la situación que se venía, las terminales marítimas también lo sabían y aun así no brindaron la información ” de forma adecuada y permitieron que algunas embarcaciones se movieran, denuncia Enrique Andrade, un maestro que busca a su hermana menor, Abigail, sobrecargo de 28 años desaparecida con otros tres miembros del yate Litos.

El marinero le contó llorando cómo todos se lanzaron al agua con los chalecos puestos después de que no lograran encender las máquinas de la embarcación tras un golpe. Él logró aferrarse a uno de los parachoques flotantes y por eso cree que se salvó.

Los marineros y pescadores se lanzaron al mar de inmediato a buscar a sus compañeros. En ocasiones, tuvieron que vaciar los tanques de los coches cercanos porque no había gasolina. Algunos dueños de los yates, como el patrón de El Sereno, rentaron barcas y avionetas para la búsqueda mientras intentaban apoyar con productos de primera necesidad a las familias de sus trabajadores que se habían quedado sin nada.

Unos días después, no recuerda bien si cuatro o cinco, cuando la luz y la telefonía reaparecían intermitentemente, recibió el audio grabado la noche del huracán y que le generó mucha impotencia. “ Es para mí tan desgarrador tener ese último mensaje... Si hubiera sabido, lo busco desde el día 1 ”.

“Ellos tienen que estar aquí para ver la realidad”, asegura. Quiere mostrarles que no son los únicos que están sufriendo por Otis y se aferra a la idea de que el 17 de noviembre, cumpleaños de su esposo, pudiera tener alguna noticia.

“Sería algo muy grande que me digan, por lo menos, ahí está. Sería un milagro que me dijeran, ahí está internado, ven... Y me lo traería cargando”.

Por María Verza, The Associated Press.