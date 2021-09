Recursos no pueden ser entregados de manera directa a municipios por corrupción: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó esta mañana que no puede entregar los recursos de manera directa a los gobiernos municipales por la desconfianza que existe sobre su aplicación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que solo confía en las regiones indígenas de Oaxaca donde sí puede entregar de manera directa, ya que consideró que en dichas comunidades hay valores y honestidad.

“Fíjense lo que sirve el mantener esas tradiciones esas costumbres, esas culturas, no puedo como presidente de México, desgraciadamente, por la corrupción, no puedo entregar recursos de manera directa a gobiernos municipales, porque no tengo confianza de que se vayan a aplicar bien, que se vayan a aplicar con honradez ¿y saben dónde no tengo duda de entregar así los recursos? en los municipios indígenas de Oaxaca, porque hay valores porque hay honestidad”, dijo.

“Todo eso tiene que ver con la cultura y con las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro querido México, no debemos seguir ocultando ese pasado”, añadió.