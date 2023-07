Regresan ‘montachoques’ a la Monterrey-Saltillo; usuario reporta vehículo sospechoso (video)

¿REGRESARON LOS MONTACHOQUES?

El videoclip corto de 17 segundos muestra el momento en que un vehículo de color negro se cruza entre carriles con tráfico para reducir peligrosamente su velocidad.

Esto pese a que no había razón aparente para que el conductor del vehículo negro redujera su velocidad de manera drástica.

DENUNCIAN OTRO POSIBLE CASO DE ‘MONTACHOQUES’ EN LA CARRETERA MONTERREY-SALTILLO (VIDEO)

En mayo del presente año un conductor de nombre Mario Gallegos, denunció un presunto caso de ‘montachoques’ en la carretera Monterrey-Saltillo.

“Al tiro con los montachoques, no les vaya a pasar, no se paren y no olviden hacer su reporte a la Guardia Nacional”, escribió el hombre mientras relataba cómo intentaron extorsionarlo.

Asimismo, el afectado levantó el reporte a los números de emergencia. Acompañó su reporte en redes con una serie de fotografías de los presuntos responsables.

‘MONTACHOQUES’ TAMBIÉN LLEGAN A SALTILLO

El pasado mes de abril se hizo viral un video donde presuntos delincuentes se dedican a provocar choques para obtener dinero en calles de Saltillo.

Una familia denunció a través de un grupo en WhatsApp el modus operandi de un grupo de presuntos ‘montachoques’.

Las víctimas refirieron que “la mujer de la moto amenazaba con llevarse a mi niño. Pero cuando llegaron los vecinos, se subieron a la moto y se fueron rumbo a Ankara. En menos de 5 minutos regresaron en una camioneta con más hombres. Llegaron directo a golpear al vecino y a su esposa. Al llegar yo al lugar, veo la situación y eran 3 personas que golpeaban al vecino”.

¿CÓMO ACTÚAN LOS ‘MONTACHOQUES’?

El método de “montachoques” es una forma de estafa vial en la que los delincuentes seleccionan a su víctima y cambian de carril delante de su vehículo para después frenar bruscamente. La intención es provocar una colisión para luego exigir dinero a la víctima.

Después del choque, el estafador baja de su vehículo y busca cobrar dinero por el supuesto daño. Si la víctima se niega a pagar, los estafadores pueden amenazar con dañar el vehículo, causar daño físico a los ocupantes del auto o incluso secuestrar a alguien.

Los estafadores suelen contar con la ayuda de otro vehículo, cuyo propósito es bloquear el camino de la víctima para que no pueda escapar del sitio.

¿QUÉ HACER SI TE ENFRENTAS A UN “MONTACHOQUES”?